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Каменев: Рейдеборн здорово тащил ЦСКА в плей-офф, ему пришлось много работать

Каменев: Рейдеборн здорово тащил ЦСКА в плей-офф, ему пришлось много работать
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Нападающий ЦСКА Владислав Каменев высказался о вратаре команды Адаме Рейдеборне.

«Когда мы заходили в плей-офф, не было номера один. Саня Шарыченков провёл пару игр. Не пошло, много пропустили, в игру вошёл Адам Рейдеборн, и здорово вошёл! Я считаю, он здорово нас тащил. И с «Северсталью», и с «Локомотивом» ему очень много пришлось работать.

Он из тех вратарей, которые много играют клюшкой. Он выходит за ворота, и защитник знают, что можно лишний раз не бежать назад, а дождаться от него передачи. Когда мы вернулись из Казани, в аэропорту было много болельщиков. Мы с Адамом долго общались со всеми, давали автографы. Смотрим — а автобус уезжает! Ну не побежим же за ним. Пришлось поехать на такси (смеётся)», — приводит слова Каменева пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

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