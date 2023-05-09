17-летний Бедард может стать вторым представителем своей семьи в составе «Чикаго»

Канадский нападающий команды WHL «Реджайна» Коннор Бедард, который является главным фаворитом предстоящего драфта НХЛ — 2023, вероятно, будет выбран под первым номером «Чикаго». «Блэкхоукс» выиграли драфт-лотерею, и теперь в составе чикагского клуба может вновь выступить хоккеист с фамилией Бедард. Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги на официальном сайте.

Прапрадядя Коннора Джеймс Бедард выступал за «чёрных ястребов» с 1949 по 1951 год. За два сезона он провёл в составе «Чикаго» 22 матча, в которых набрал 2 (1+1) очка. У Бедарда-младшего в нынешнем сезоне 143 (71+72) очка в 57 встречах в составе «Реджайны». В семи встречах плей-офф у него ещё 20 (10+10) очков.

Драфт НХЛ — 2023 пройдёт 28 и 29 июня в Нэшвилле.