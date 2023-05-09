17-летний Бедард — главный фаворит драфта НХЛ — 2023. У него 143 очка в 57 матчах WHL

Канадский форвард Коннор Бедард является главным фаворитом предстоящего драфта НХЛ — 2023. Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги на официальном сайте.

В нынешнем сезоне 17-летний канадец стал лучшим бомбардиром WHL, набрав 143 (71+72) очка в 57 встречах в составе «Реджайны». В семи встречах плей-офф у него ещё 20 (10+10) очков. Бедард в составе сборной Канады выиграл молодёжный чемпионат мира, набрав на турнире 23 (9+14) очка в 7 матчах. Он также стал лучшим бомбардиром МЧМ.

Драфт НХЛ — 2023 пройдёт 28 и 29 июня в Нэшвилле. «Чикаго Блэкхоукс» выиграл драфт-лотерею НХЛ и получил право первым выбирать игрока в стартовом раунде драфта. Вероятно, новым проспектом «Блэкхоукс» станет именно Бедард.