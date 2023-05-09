Скиннера заменили после 4 шайб от «Вегаса». Он в числе номинантов на «Колдер Трофи»

Вратарь «Эдмонтон Ойлерз» Стюарт Скиннер пропустил четыре шайбы в третьем матче полуфинальной серии Западной конференции с «Вегас Голден Найтс» (1:5). 24-летний канадец, отразивший 19 бросков из 23, был заменён после четвёртой шайбы на Джека Кэмпбелла, отразившего 9 бросков из 10. Для него этот матч стал вторым в плей-офф Кубка Стэнли.

Скиннер несколько дней назад попал в тройку номинантов на «Колдер Мемориал Трофи» — награду, которая вручается хоккеисту, наиболее ярко проявившему себя в первый год выступления в лиге. Его конкурентами за этот приз стали Мэтти Бенирс («Сиэтл Кракен») и защитник Оуэн Пауэр («Баффало Сэйбрз»).

Скиннер среди всех новых голкиперов в лиге стал лучшим по количеству побед (29) и игр (50), а также был третьим по проценту сейвов — 91,4%.