Скиннера заменили после 4 шайб от «Вегаса». Он в числе номинантов на «Колдер Трофи»

Вратарь «Эдмонтон Ойлерз» Стюарт Скиннер пропустил четыре шайбы в третьем матче полуфинальной серии Западной конференции с «Вегас Голден Найтс» (1:5). 24-летний канадец, отразивший 19 бросков из 23, был заменён после четвёртой шайбы на Джека Кэмпбелла, отразившего 9 бросков из 10. Для него этот матч стал вторым в плей-офф Кубка Стэнли.
Скиннер несколько дней назад попал в тройку номинантов на «Колдер Мемориал Трофи» — награду, которая вручается хоккеисту, наиболее ярко проявившему себя в первый год выступления в лиге. Его конкурентами за этот приз стали Мэтти Бенирс («Сиэтл Кракен») и защитник Оуэн Пауэр («Баффало Сэйбрз»).
Скиннер среди всех новых голкиперов в лиге стал лучшим по количеству побед (29) и игр (50), а также был третьим по проценту сейвов — 91,4%.
- 9 мая 2023
-
09:39
-
09:28
-
09:04
-
08:39
-
08:28
-
08:15
-
06:23
-
04:56
-
04:18
- 8 мая 2023
-
23:55
-
23:35
-
22:55
-
22:11
-
22:05
-
21:41
-
21:26
-
21:22
-
21:05
-
20:45
-
20:28
-
20:10
-
19:45
-
19:20
-
19:01
-
18:35
-
18:07
-
17:57
-
17:37
-
17:23
-
17:18
-
17:08
-
16:36
-
16:26
-
15:51
-
15:46