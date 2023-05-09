Айкел сделал 1+2 в 3-м матче с «Эдмонтоном». В дебютном плей-офф у него 10 очков в 8 играх

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Джек Айкел набрал 3 (1+2) очка в третьем матче полуфинальной серии Западной конференции Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» (5:1, 2-1).

26-летний американец во втором периоде дважды ассистировал на Джонатана Маршессо, а в третьем периоде отличился с передачи Брейдена Макнэбба. Айкел стал первой звездой матча: он набрал 10 (5+5) очков в своих первых 8 матчах в плей-офф Кубка Стэнли.

Напомним, Айкел удерживает вторую строчку среди текущих участников Кубка Стэнли по наибольшему количеству матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиге перед дебютом плей-офф (476). Первое место уверенно занимает Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Джейк Маккейб (504). Айкел был выбран на драфте НХЛ-2015 под 2-м номером.