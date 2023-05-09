Защитник Беларуси — о «России 25»: сразу начнут играть в агрессивный и быстрый хоккей

Защитник сборной Беларуси Владислав Ерёменко поделился ожиданиями от предстоящей встречи в Красноярске со сборной «Россия 25».

«Не думаю, что они придумают что-то новое. У них было на один день больше отдыха. Думаю, они выйдут и с первых минут начнут играть в агрессивный и быстрый хоккей.

Возвращение на большую площадку? Скорее, наверное, создаст небольшие неудобства как нам, так и сопернику. Таких больших площадок в основном нигде нет и придётся во время первых нескольких смен привыкать.

Победы в Казахстане придали уверенности? Да, безусловно. Хорошо сыграли турнир, выиграли две игры. Эти победы, безусловно, придали нам уверенности. Постараемся выиграть и предстоящий матч», — приводит слова Ерёменко пресс-служба Федерации хоккея Республики Беларусь.