Форвард Беларуси — о матче с «Россией 25»: из-за размера площадки будем больше обороняться

Нападающий сборной Беларуси Василий Филяев поделился ожиданиями от предстоящего матча команды со сборной «Россия 25» в Красноярске.

«Лёд отличный, качественный. Площадка больше той, на которой мы играли в Астане. Придётся больше двигаться, кататься.

Другой размер площадки может сыграть на руку? Мне кажется, нам лучше на маленьком льду играть. Больше времени будем проводить в обороне. В Красноярске очень много болельщиков ходят на матчи, всегда классная атмосфера. Зрители подбадривают и гонят домашнюю команду вперёд. Мне кажется, в этом плане всё будет классно», — приводит слова Филяева пресс-служба Федерации хоккея Республики Беларусь.

Матч между сборной «Россия 25» и командой Беларуси состоится сегодня, 9 мая. Начало — в 12:00 мск.