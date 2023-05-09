СКА заключит однолетний контракт с вратарём Юханом Маттссоном

Как стало известно «Чемпионату», состав СКА (Санкт-Петербург) пополнит шведский вратарь Юхан Маттссон.

31-летний шведский вратарь оказался в Континентальной хоккейной лиге перед сезоном-2021/2022, когда подписал контракт с рижским «Динамо». Затем он перешёл в «Автомобилист» (Екатеринбург), в составе которого провёл полноценный сезон-2022/2023. В 30 матчах регулярного чемпионата прошлого сезона Маттссон принял участие в 30 матчах, в которых отразил 91,9% бросков при коэффициенте надёжности 2,25. В плей-офф Кубка Гагарина Маттссон в пяти матчах отразил 95,4% бросков, имея коэффициент надёжности 1,37.

«Автомобилист» вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, проиграв в семи матчах «Металлургу» (3-4). СКА дошёл до финала Западной конференции, где проиграл ЦСКА (2-4).