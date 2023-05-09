Коваленко: «Флорида» и Бобровский — главный сюрприз плей-офф НХЛ

Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко прокомментировал игру голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского в розыгрыше Кубка Стэнли.

«Главный сюрприз плей-офф — «Флорида» и Сергей Бобровский. Нашего вратаря в последние годы иногда критиковали в прессе. Для НХЛ это нормальное явление, к европейцам и особенно к русским там особый подход. Все мы с ним когда-то сталкивались.

Но видно, что психологически Бобровский после этого перезагрузился, ушло давление, он спокоен и ведёт команду за собой. Удивительная победа над «Бостоном», который в регулярке бил все рекорды, стала первым шагом. Теперь из-за игры Бобровского «горит» другой фаворит, «Торонто» — 0-3. Тот самый «Торонто», который не оставил шансов «Тампе». Считаю, что с таким вратарём, как нынешний Бобровский, «Флорида» может выиграть как минимум Восток.

Бобровский и «Флорида» заставляют вспомнить золотой поход Патрика Руа и «Монреаля» 30-летней давности.

Тогда мы с «Квебеком» били все клубные рекорды, с высокого «посева» вышли в плей-офф и в последний момент получили в соперники «Монреаль», который еле вполз в кубковую зону. На старте выиграли два домашних матча — и подумали, что с этим клубом потратим минимум сил. Дальше началась классика хоккея НХЛ. Благодаря отличной игре Руа «Монреаль» собрался, одержал четыре победы подряд, прошёл всех остальных соперников на Востоке, вышел в финале на «Лос-Анджелес» Уэйна Гретцки и в пяти матчах взял Кубок Стэнли. Именно тогда взошла звезда Руа.

Чем-то нынешняя «Флорида» напоминает тот «Монреаль». В нынешней расстановке, когда все самые популярные в России клубы вылетели, есть смысл поболеть за «Флориду», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.ru.

Ранее Коваленко назвал главную неудачу в плей-офф НХЛ и рассказал о непредсказуемости матчей за океаном.