Сайт the Score после лотереи драфта предсказал, какая команда НХЛ выберет Мичкова
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Североамериканский портал the Score после лотереи драфта предсказал первый раунд драфта НХЛ — 2023.
В первом пике «Чикаго», ожидаемо, выберет Коннора Бедарда. Вторым «Анахайм» выберет Адама Фантилли. «Коламбус» выберет под третьим номером шведа Лео Карлссона. В четвёртом пике «Сан-Хосе» выберет Уилла Смита, в пятом — «Монреаль» заберёт Зака Бенсона.
Матвей Мичков, по прогнозу the Score, будет выбран под шестым номером командой «Аризона Койотс». Михаил Гуляев будет выбран под 26-м номером «Колорадо», Даниил Бут — 30-м «Каролиной», Дмитрий Симашёв — 31-м «Монреалем».
Напомним, сейчас известен порядок выбора первых 16 команд лиги. Выборы 17-32 будут определены по результатам Кубка Стэнли. Драфт НХЛ — 2023 пройдёт с 28 по 29 июня в Нэшвилле, США.
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