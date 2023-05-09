Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин номинирован на «Кинг Клэнси Трофи» — приз, который вручается игроку, который «наилучшим образом демонстрирует лидерские качества на льду и за его пределами и, который внёс заметный гуманитарный вклад в сообщество».
Полностью список номинантов выглядит так:
«Анахайм» — Кевин Шаттенкирк;
«Аризона» — Трэвис Бойд;
«Бостон» — Патрис Бержерон;
«Баффало» — Алекс Так;
«Калгари» — Микаэль Баклунд;
«Каролина» — Джордан Стаал;
«Чикаго» — Коннор Мёрфи;
«Колорадо» — Девон Тэйвз;
«Коламбус» — Зак Веренски;
«Даллас» — Джейсон Робертсон;
«Детройт» — Дилан Ларкин;
«Эдмонтон» — Дарнелл Нурс;
«Флорида» — Александр Барков;
«Лос-Анджелес» — Майки Андерсон;
«Миннесота» — Мэтт Дамба;
«Монреаль» — Джордан Харрис;
«Нэшвилл» — Юусе Сарос;
«Нью-Джерси» — Джек Хьюз;
«Нью-Йорк Айлендерс» — Андерс Ли;
«Нью-Йорк Рейнджерс» — Джейкоб Труба;
«Оттава» — Брэди Ткачук;
«Филадельфия» — Скотт Лотон;
«Питтсбург» — Евгений Малкин;
«Сан-Хосе» — Люк Канин;
«Сиэтл» — Крис Дриджер;
«Сент-Луис» — Брайден Шенн;
«Тампа-Бэй» — Виктор Хедман;
«Торонто» — Морган Райлли;
«Ванкувер» — Элиас Петтерссон;
«Вегас» — Райлли Смит;
«Вашингтон» — Том Уилсон;
«Виннипег» — Блейк Уилер.
Победитель получит $ 25 тысяч для пожертвования благотворительной организации по своему выбору.
- 9 мая 2023
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