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Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин номинирован на «Кинг Клэнси Трофи» — приз, который вручается игроку, который «наилучшим образом демонстрирует лидерские качества на льду и за его пределами и, который внёс заметный гуманитарный вклад в сообщество».

Полностью список номинантов выглядит так:

«Анахайм» — Кевин Шаттенкирк;

«Аризона» — Трэвис Бойд;

«Бостон» — Патрис Бержерон;

«Баффало» — Алекс Так;

«Калгари» — Микаэль Баклунд;

«Каролина» — Джордан Стаал;

«Чикаго» — Коннор Мёрфи;

«Колорадо» — Девон Тэйвз;

«Коламбус» — Зак Веренски;

«Даллас» — Джейсон Робертсон;

«Детройт» — Дилан Ларкин;

«Эдмонтон» — Дарнелл Нурс;

«Флорида» — Александр Барков;

«Лос-Анджелес» — Майки Андерсон;

«Миннесота» — Мэтт Дамба;

«Монреаль» — Джордан Харрис;

«Нэшвилл» — Юусе Сарос;

«Нью-Джерси» — Джек Хьюз;

«Нью-Йорк Айлендерс» — Андерс Ли;

«Нью-Йорк Рейнджерс» — Джейкоб Труба;

«Оттава» — Брэди Ткачук;

«Филадельфия» — Скотт Лотон;

«Питтсбург» — Евгений Малкин;

«Сан-Хосе» — Люк Канин;

«Сиэтл» — Крис Дриджер;

«Сент-Луис» — Брайден Шенн;

«Тампа-Бэй» — Виктор Хедман;

«Торонто» — Морган Райлли;

«Ванкувер» — Элиас Петтерссон;

«Вегас» — Райлли Смит;

«Вашингтон» — Том Уилсон;

«Виннипег» — Блейк Уилер.

Победитель получит $ 25 тысяч для пожертвования благотворительной организации по своему выбору.