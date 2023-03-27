Минтюков набрал 88 очков в OHL. Это рекорд среди российских защитников в Канадской лиге
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Защитник «Оттавы 67» Павел Минтюков набрал 88 (24+64) очков в 69 играх в регулярном сезоне юниорской лиги Онтарио и установил рекорд среди российских защитников в Канадской хоккейной лиге
19-летний игрок обороны обошёл Андрея Шефера, набравшего 76 (34+42) очков в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека (QMJHL) в сезоне-1999/2000, а также Ивана Проворова, достигшего отметки в 73 (21+52) очка в Западной хоккейной лиге (WHL) в сезоне-2015/2016.
В прошлом году Минтюков подписал контракт новичка с «Анахайм Дакс», выбравшим его под общим 10-м номером на драфте НХЛ-2022.
Минтюков является воспитанником московского хоккея. В МХЛ Павел играл за МХК «Динамо» Москва, где за 33 матча отметился 3 (1+2) результативными баллами.
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