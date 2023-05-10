«Адмирал» подписал новый контракт с защитником Евгением Лисовцом
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«Адмирал» подписал новый контракт с защитником Евгением Лисовцом, сообщает пресс-служба клуба. Сообщается, что соглашение рассчитано на один год.
В прошедшем сезоне Лисовец провёл за «Адмирал» 51 матч и набрал 11 (3+8) очков, при показателе полезности «-8». За 10 матчей плей-офф он забил два гола и сделал две результативные передачи, при показателе полезности «+6».
Всего в КХЛ 28-летний защитник провёл 461 матч и набрал 89 очков — забросил 30 шайб и отдал 59 результативных передач, при показателе полезности «-26».
Напомним, «Адмирал» обыграл в первом круге плей-офф КХЛ уфимский «Салават Юлаев» в шести матчах и уступил в следующем раунде будущему финалисту Кубка Гагарина «Ак Барсу».
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