Защитник «Адмирала» рассказал, по какому часовому поясу жили дальневосточники на выезде

Белорусский защитник «Адмирала» Евгений Лисовец рассказал, по какому часовому поясу жили дальневосточники на выезде.

«В регулярке мы жили по тому времени, куда прилетели. Были в Москве — жили по московскому времени, Челябинск — челябинское. Домашние встречи — по местному и так далее. В регулярном чемпионате у тебя есть два-три дня запаса между играми, есть время восстановиться и набрать форму. В плей-офф матчи через день, мы жили по уфимскому времени, когда была серия с «Салаватом» и по казанскому с «Ак Барсом».

Я бы не сказал, что что-то удивило. С учётом длинных перелётов у тебя нет времени ни на что. Ты сыграл, тебе надо быстрее успеть отдохнуть и восстановиться. Поспать в самолёте, что не у всех получалось. По прилёте тоже попробовать выкрасть сон и восстановиться.

О супертренировках речи не идёт, но надо было к доктору сходить, перезагрузиться, на арене побыть и подготовиться к следующему матчу. Всё это было в режиме нон-стоп. Летаешь, играешь, немножко восстановился — дальше играешь. Ты полностью погружён в хоккейный процесс «от и до», — приводит слова Лисовца «Прессбол».

28-летний игрок обороны сыграл в плей-офф 10 матчей, в которых набрал 4 (2+2) очка. В регулярке на счету Лисовца 51 матч, в которых он записал на свой счёт 11 (3+8) результативных баллов.