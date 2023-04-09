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Защитник «Адмирала» рассказал, по какому часовому поясу жили дальневосточники на выезде

Защитник «Адмирала» рассказал, по какому часовому поясу жили дальневосточники на выезде
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Белорусский защитник «Адмирала» Евгений Лисовец рассказал, по какому часовому поясу жили дальневосточники на выезде.

«В регулярке мы жили по тому времени, куда прилетели. Были в Москве — жили по московскому времени, Челябинск — челябинское. Домашние встречи — по местному и так далее. В регулярном чемпионате у тебя есть два-три дня запаса между играми, есть время восстановиться и набрать форму. В плей-офф матчи через день, мы жили по уфимскому времени, когда была серия с «Салаватом» и по казанскому с «Ак Барсом».

Я бы не сказал, что что-то удивило. С учётом длинных перелётов у тебя нет времени ни на что. Ты сыграл, тебе надо быстрее успеть отдохнуть и восстановиться. Поспать в самолёте, что не у всех получалось. По прилёте тоже попробовать выкрасть сон и восстановиться.

О супертренировках речи не идёт, но надо было к доктору сходить, перезагрузиться, на арене побыть и подготовиться к следующему матчу. Всё это было в режиме нон-стоп. Летаешь, играешь, немножко восстановился — дальше играешь. Ты полностью погружён в хоккейный процесс «от и до», — приводит слова Лисовца «Прессбол».

28-летний игрок обороны сыграл в плей-офф 10 матчей, в которых набрал 4 (2+2) очка. В регулярке на счету Лисовца 51 матч, в которых он записал на свой счёт 11 (3+8) результативных баллов.

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