Уайдман — о первом посещении Москвы: в Шереметьево было страшно до ужаса

Американский экс-защитник «Торпедо» Крис Уайдман рассказал о своих первых впечатлениях о России. Игрок обороны провёл за нижегородский клуб сезон-2020/2021 и стал лучшим бомбардиром лиги среди защитников с 41 (9+32) очком в 59 матчах.

«Первоначальный шок был, когда только приехал в Москву. Аэропорт Шереметьево размером с небольшой город, полный хаос. Прилетаешь, пытаешься пройти пограничный контроль, там видят, что ты американец, и уводят тебя в отдельную комнату. Меня там два часа продержали. Было страшно до ужаса. Телефон ещё не работает, паспорт у меня забрали, багаж я ещё не получил. Думаю – ну, начинается. Сейчас меня обшмонают, ограбят.

В итоге всё нормально, меня пропустили через границу, получил багаж. Меня привезли в отель, на улице темень. До центра города далеко, сижу и думаю: «Чёрт, тут вообще хоть что-то есть?» На часах три ночи, поспал пару часиков, проснулся, открываю шторы и такой: «Чёрт побери, на что я подписался?» — сказал Уайдман в подкасте Cam&Strick.

Полное интервью с Уайдманом читайте на «Чемпионате»: