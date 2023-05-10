«В России есть ценности, которых в Америке не хватает». Откровения экс-легионера КХЛ

Редко кто из североамериканских хоккеистов, уехав из КХЛ, не начинает рассказывать байки о страшной и ужасной России. Американский защитник Крис Уайдман, отыгравший в «Торпедо» сезон-2020/2021, можно сказать, стал исключением. Конечно, и у него нашлась в закромах пара историй о культурном шоке, но в целом он отзывается о КХЛ в положительном ключе.

Оно и понятно, Уайдман провёл в России великолепный сезон, стал лучшим бомбардиром лиги среди защитников, что помогло ему возродить карьеру в НХЛ. И зауважал русских игроков НХЛ, потому что почувствовал на своей шкуре, как непросто оказаться в чужой стране и при этом показывать высочайший уровень хоккея. Ниже – перевод отрывка из интервью Уайдмана в подкасте Cam&Strick.

«Озолиньш сказал: я помогу тебе вернуться в НХЛ»

— Как бы ты описал игру в России? Поехал бы туда снова или впечатления были – о боже, она на самом деле такая, как её описывают.

— Первоначальный шок был, когда только приехал в Москву. Аэропорт Шереметьево размером с небольшой город, полный хаос. Прилетаешь, пытаешься пройти пограничный контроль, там видят, что ты американец, и уводят тебя в отдельную комнату. Меня там два часа продержали.

— Что ты там делал?

— Было страшно до ужаса. Телефон ещё не работает, паспорт у меня забрали, багаж я ещё не получил. Думаю – ну, начинается. Сейчас меня обшмонают, ограбят.

— Бриттни Грайнер-то с трудом оттуда вытащили… А на тебя всем было бы пофигу, так бы там и остался.

— Я это понимаю. В итоге всё нормально, меня пропустили через границу, получил багаж. Меня привезли в отель, на улице темень. До центра города далеко, сижу и думаю: «Чёрт, тут вообще хоть что-то есть?» На часах три ночи, поспал пару часиков, проснулся, открываю шторы и такой: «Чёрт побери, на что я подписался?»

Сандис Озолиньш Фото: Роман Кокшаров, photo.khl.ru

— Из команды что, никто не позвонил, не поприветствовал?

— Меня водитель забирал, мы с женой в итоге с ним стали очень дружны. Он меня в аэропорту встречал и утром отвёз на арену, я встретился там с тренерами. Дэвид Немировски был главным тренером, он родился в России, но вырос в Торонто, играл в НХЛ. Один из его помощников, Артём Чубаров, играл в «Ванкувере», а тренером защитников был Сандис Озолиньш. Так что все наши тренеры были с опытом в НХЛ и говорили по-английски. Я сразу приободрился, подумал, что всё будет неплохо. Сандиса я обожал, он крутой! Он мне сказал: «Я тебе помогу вернуться в НХЛ, такую цель я поставил себе для тебя».

Одна из первых тренировок, смотрю на ребят и думаю: а они ведь очень даже хороши. Среднестатистические игроки КХЛ оказались намного талантливее, чем я ожидал. Все здорово катаются, здорово читают игру и обладают мастерством.

Говорю Сандису – у нас хорошая команда, должны попадать в плей-офф. Он мне отвечает: «Мы закончим на восьмом месте». Я ему – в смысле восьмыми? Он сказал: «Увидишь, мы станем восьмыми». И за несколько матчей до конца регулярки мы идём шестыми, но в последних играх мы, кажется, ни разу не играли в большинстве и в итоге стали восьмыми! Кажется, последние лет 10 до полуфиналов доходят одни и те же четыре клуба.

«Среднестатистический русский не испытывает неприязни к Америке»

— Похоже, он знает всё! А он не сказал точное количество побед и поражений и сколько у тебя будет удалений?

— Я оказался более вспыльчивым, чем от меня ждали, и два-три матча ушло на то, чтобы тренеры это поняли. Однажды мне сказали: «Реф тебя не понимает, хватит на него орать».

— Это значит вспыльчивый? Что ты там делал?

— Орал на судей, чтобы они соперника удаляли. Мы мало играли в большинстве, потому что не были большим клубом. Но это и было интересно в КХЛ, мы выходили на матчи с настроем «мы против них». Играли, старались преподнести сенсацию против этих команд и получали от этого удовольствие. Мы вышли в плей-офф, вылетели всухую в первом раунде, но выход в плей-офф активирует целую сетку бонусов. И это было круто!

Крис Уайдман Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

— Платили вовремя, сумки с наличкой выдавали?

— Ну, боялся немного, но всё заплатили. Делали прямые переводы на счёт в австрийском банке, так что всё сразу уходило в офшор, это было приятно. Читаешь новости, что в мире происходит, ситуация на Украине всё усложняет. Но среднестатистический русский не питает неприязни к Америке. На самом деле, они считают её реально прикольной. Просят рассказать о Нью-Йорке, Лос-Анджелесе. А что, думаете, там люди не хотели бы съездить посмотреть на Лос-Анджелес?

— Да все иностранцы, кто в Америке не был, говорят, что мечтают побывать в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

— Именно. В нашем городе было четыре-пять очень классных ресторанов, где было меню на английском и персонал немного говорил на языке. Мы туда в основном и ходили, потому что знали, что там и кормят вкусно, и безопасно, и всё отлично в целом. И к нам там всегда подходили люди, которые хотели попрактиковать английский с носителем языка.

— Опасности там не чувствовал ни разу?

— Знаете, кто там клубами владеет?

— Олигархи!

— Да. А нашим клубом владеет местное правительство, это, наверное, самый безопасный вариант.

«Бонус за Кубок Гагарина в ЦСКА — $ 850 тыс. Мой приятель заработал за год под $ 2 млн»

— То есть ты без проблем вернулся бы?

— Сейчас ситуация там немного всё усложняет. Но я знаю ребят, которые сейчас там зашибают кучу бабла. У меня приятель только что выиграл с ЦСКА, их бонус за победу в Кубке Гагарина составлял $ 850 тыс. чистыми.

— Офигеть. Даже для игрока четвёртого звена?

— Всем в команде, да. Мой приятель – хороший защитник, с учётом бонусов за чемпионство и личных бонусов он в этом сезоне привёз домой под $ 2 млн.

— А жильё или машину кто оплачивает, клуб?

— Нет, ты сам, но это недорого. Я своему водителю платил $ 400 в месяц. Он был моим личным водителем – всегда ждал меня у дома, у арены. А когда ко мне приехала жена, и её тоже возил везде, куда ей было надо.

Отличная сделка. Я этот опыт ценю не только потому, что он позволил мне возродить карьеру, но и в целом. Помню ночь перед первым матчем на выезде, в Магнитогорске. Я ни на секунду не сомкнул глаз, настолько было плохо. Отель ужасный, мне было не по себе, я очень скучал по дому, думал: «К чёрту всё, может, домой вернуться?»

В такие моменты учишься управлять разумом и осознаёшь, насколько это важное умение. Эти вещи помогают мне сейчас, и в НХЛ, и в жизни. Теперь я знаю, каково играть не дома. Я стал лучшим защитником КХЛ, выиграл «Норрисов Трофи». Провёл великолепный сезон, получил бонусы за голы, передачи… Впервые в жизни так много заработал, но главная ценность поездки в КХЛ не в этом, а во всём остальном. Пришлось бросать себе вызов, преодолевать психологический стресс, чтобы этого добиться.

«Североамериканцы молились от страха, а русские писались со смеха, глядя на нас»

— А с перелётами как было? Самолёты нормальные или ужасные, где кресла разваливаются или иллюминаторы в трещинах?

— Нас спонсировал «Газпром», государственная нефтяная компания в России, большой игрок. Мы летали чартерами на одном из их Боингов-737. Хороший самолёт, но истории случались, не без этого. Однажды летели в снежную бурю в Челябинск, и самолёт сносило боком. Снежная мгла, не видно вообще ничего… Североамериканцы офигевали и молились от страха. Посадка была экстремально жёсткой, перед этим ещё кислородные маски выбросило.

— Отличный самолёт, ха-ха!

— Все русские ребята писались от смеха, глядя на нас. Я думал: «Какого чёрта, они что, смирились со смертью?» Потом уже поняли, что если русские на расслабоне, то и нам нечего дёргаться.

А однажды у нас был 13-часовой перелёт из Нижнего в Хабаровск. Это очень далеко, уже ближе к Анкориджу, чем к Москве. Ребята прямо в самолёте курили сигареты.

— Игроки?

— Да, и тренеры с персоналом тоже. У нас в расписании поездок даже были включены пятиминутные перекуры. Курящих игроков было совсем немного, но в целом это там считается нормальным.

«В России есть основополагающие ценности, которых нам в Америке не хватает»

— Теперь иначе смотришь на русских в НХЛ?

— Не знаю, кому сложнее – североамериканцу в КХЛ или русскому в НХЛ, но я зауважал русских игроков, да и европейцев, которые приезжают за океан. У нас своеобразная культура, в России семья – это главное, там есть основополагающие ценности, которых нам здесь не хватает. Мне повезло вырасти в очень любящей семье, но мне кажется, наша культура сейчас от этого отходит. Наверное, русские на нас смотрят как на сумасшедших.

С нами в этом году играл Евгений Дадонов, сейчас он потрясающе играет за «Даллас». Мы с ним сидели рядом в раздевалке, и я мог быть с ним откровенным, потому что сам поиграл в России. Так вот у него в «Монреале» неудачно складывался сезон, и пресса была к нему несправедлива, совершенно заблуждалась на его счёт.

Евгений Дадонов Фото: Matt Slocum/AP/ТАСС

Он любящий отец, у него жена и четверо детей, но семья живёт во Флориде, потому что дети ходят там в школу. Он весь год был вдалеке от них, думаю, это его терзало. Это русская культура – иметь семью, быть отцом, а он был этого лишён, и, возможно, это влияло на его игру. А его тут изображали человеком, которому никто в команде не нравится, который не вписывается в команду, но это неправда. Он просто переживал сложные времена, и сейчас я счастлив за него, что он хорошо играет.

Одна из главных сложностей для этих ребят – проблемы с коммуникацией. И даже когда они общаются, многим тяжело делать это свободно, выражать эмоции. Они говорят монотонно, потому что не хотят сказать что-то не то. Думаю, им тяжело, особенно в клубах с большим вниманием прессы.