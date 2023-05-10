Уайдман: думаете, люди в России не хотели бы съездить посмотреть на Лос-Анджелес?

Американский экс-защитник «Торпедо» Крис Уайдман считает, что русские не питают неприязни к Америке и мечтают побывать в крупных американских городах. Игрок обороны провёл за нижегородский клуб сезон-2020/2021 и стал лучшим бомбардиром лиги среди защитников с 41 (9+32) очком в 59 матчах.

«Платили ли вовремя зарплату? Ну, боялся немного, но всё заплатили. Делали прямые переводы на счёт в австрийском банке, так что всё сразу уходило в офшор, это было приятно. Читаешь новости, что в мире происходит, ситуация на Украине всё усложняет. Но среднестатистический русский не питает неприязни к Америке. На самом деле они считают её реально прикольной. Просят рассказать о Нью-Йорке, Лос-Анджелесе. А что, думаете, там люди не хотели бы съездить посмотреть на Лос-Анджелес?» — сказал Уайдман в подкасте Cam&Strick.