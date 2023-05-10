«Они что, смирились со смертью?». Уайдман – о реакции россиян на полёт в снежную бурю

Американский бывший защитник «Торпедо» Крис Уайдман рассказал несколько историй о полётах на самолете в России вместе с нижегородской командой.

«Нас спонсировал «Газпром» — государственная нефтяная компания в России, большой игрок. Мы летали чартерами на одном из их Боингов-737. Хороший самолёт, но истории случались, не без этого. Однажды летели в снежную бурю в Челябинск, и самолёт сносило боком. Снежная мгла, не видно вообще ничего… Североамериканцы офигевали и молились от страха. Посадка была экстремально жёсткой, перед этим ещё кислородные маски выбросило. Все русские ребята писались от смеха, глядя на нас. Я думал: «Какого чёрта, они что, смирились со смертью?». Потом уже поняли, что если русские на расслабоне, то и нам нечего дёргаться.

А однажды у нас был 13-часовой перелёт из Нижнего в Хабаровск. Это очень далеко, уже ближе к Анкориджу, чем к Москве. Ребята прямо в самолёте курили сигареты. Игроки? Да, и тренеры с персоналом тоже. У нас в расписание поездок даже были включены пятиминутные перекуры. Курящих игроков было совсем немного, но в целом это там считается нормальным», — сказал Уайдман в подкасте Cam&Strick.