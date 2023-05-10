Гришин — о стиле работы: зритель приходит посмотреть на моменты, а не на борьбу за шайбу

Главный тренер «Химика» и бывший тренер «Спартака» Игорь Гришин рассказал про свой тренерский стиль.

«В своей философии я ничего не меняю и не собираюсь менять. Это контроль шайбы, атака, создание опасных моментов, прессинг после потери шайбы. Я не хочу от этого уходить. Мне неинтересно, когда идёт атака три в три, нападающие забрасывают шайбу в зону и бегут меняться. Иди, создавай моменты – зритель приходит посмотреть на моменты, а не на борьбу за шайбу, когда вы её отдали, а ваши партнёры пытаются забрать обратно. От своей философии я не отойду», — приводит слова Гришина официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

Гришин провёл в «Спартаке» 29 матчей, в которых одержал с командой 13 побед. После хорошего старта при новом тренере «Спартак» выдал затяжную серию поражений, что привело к отставке специалиста, который вернулся обратно в «Химик», где стал чемпионом ВХЛ.