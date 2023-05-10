Худобин: игра сборной «Россия 25» — большое событие и для игроков, и для болельщиков

Чемпион мира — 2014, финалист Кубка Стэнли — 2020 Антон Худобин поделился впечатлениями от матча сборной «Россия 25» в Красноярске с национальной командой Беларусси (5:1).

«Хорошие впечатления от игры – и, главное, собралось много болельщиков. Как и на матчах «Сокола». Я понял, что в Красноярске любят хоккей. Было бы здорово, чтобы и клуб КХЛ тут появился. Я мыслю позитивно, верю, что это получится.

Мне интересно на нашу молодёжь посмотреть. В целом мне всё нравится. Единственное, наверное, хотелось бы больше бросков, но ребята хотят красиво сыграть. Они профессионалы, как им играть – это их решение. А счёт, в принципе, говорит, что они правильно всё делают. Конечно, я на вратарей в первую очередь смотрю. Сегодня оба хорошо играли: и Серебряков несколько раз выручал, и у белорусов тоже неплохой вратарь. Ещё я обратил внимание на Мичкова. О нём все говорят, пишут, я много читал про него. Парень работает, старается, делает незаурядные вещи. Сейчас вот лакросс-гол хотел забить.

Вообще это особенное событие для города, ведь сборная здесь никогда не была. Большое событие и для игроков, но в первую очередь для зрителей, и это чувствуется: им нравится, они наслаждаются, кайфуют. Улыбки, эмоции – это самое главное. У игроков тоже отличные эмоции – видно, что они играют с охотой, с удовольствием. Позади тяжёлый сезон, но это не имеет значения. Когда тебе 25 лет, у тебя после сезона и на два таких турне сил хватит», — сказал Худобин в интервью «Чемпионату».