Брент Бёрнс — самый возрастной защитник в истории «Каролины», забивший гол в плей-офф

38-летний защитник «Каролины Харрикейнз» Брент Бёрнс забросил шайбу в четвёртом матче серии полуфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги Восточной конференции с «Нью-Джерси Дэвилз» (6:1).

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Бёрнс (38 лет и 61 день) стал самым возрастным защитником в истории «ураганов», забившим гол в плей-офф. Он превзошёл достижение Брета Хедикэна (35 лет и 293 дня). Брент также стал шестым игроком в истории «Каролины», забившим в плей-офф в возрасте 38 лет или старше. Ранее это делали нападающие Марк Рекки (7 шайб), Рон Фрэнсис (6), Род Бриндамор (1), Горди Хоу (1) и Джастин Уильямс (1).

Напомним, счёт в серии стал 3-1 в пользу «Каролины». Следующий матч между командами состоится 12 мая в Роли на «Пи-Эн-Си-Арене» и начнётся в 2:00 мск.