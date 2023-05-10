«Матч был выигран за 5 минут, это хоккей». Тренер «Каролины» Бриндамор — о 6:1 с «Дэвилз»

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор прокомментировал разгромную победу в четвёртом матче серии полуфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги Восточной конференции над «Нью-Джерси Дэвилз» (6:1).

«Матч был выигран за 5 минут, верно? Это хоккей. Иногда вам не нужно столько голов, но так бывает. Вы просто не можете перевести дух, и, что касается нас, мы смогли извлечь из этого выгоду», – приводит слова Бриндамора официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, во втором периоде «ураганы» забили четыре гола за пять минут и 20 секунд.

Отметим, что российский голкипер «Харрикейнз» Пётр Кочетков не принял участия в игре. Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Каролины». Следующий матч между командами состоится 12 мая в Роли на «Пи-Эн-Си-Арене», начало – в 2:00 мск.