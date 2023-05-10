Форвард «России 25»: матчи с белорусами создают фундамент для возвращения на мировую арену
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Нападающий «России 25» Павел Порядин рассказал о важности матчей со сборной Беларуси в майском турне.
«У белорусов хорошая команда, у них молодой состав и свои задачи. Рано или поздно мы вернёмся на международную арену, и эти игры составляют фундамент нашего возвращения. В этих матчах нужно показывать себя и доказывать, что ты достоин вызова в сборную страны. Конечно, обычно в мае ты отдыхаешь, но это интересный опыт. Раньше в конце апреля был финал в нашем чемпионате, а потом шёл чемпионат мира, поэтому тоже надо понимать, каково это — сыграть так много матчей», — приводит слова Порядина ТАСС.
Следующие матчи между национальной командой «Россия 25» и сборной Беларуси состоятся 12 и 13 мая в Ледовом дворце Тулы.
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