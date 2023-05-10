Летанг, Келлер и Стэлок – претенденты на приз за верность хоккею

Форвард «Аризоны Койотс» Клейтон Келлер, защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг и вратарь «Чикаго Блэкхоукс» Алекс Стэлок стали финалистами «Билл Мастертон Трофи» — это приз, ежегодно вручаемый хоккеисту НХЛ, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею.

24-летний Келлер в конце марта прошлого года получил перелом бедренной кости, но за полгода успел восстановиться к регулярке-2022/2023. В минувшем сезоне он провел все 82 матча, побив личные рекорды по голам (37), передачам (49) и очкам (86). Келлер повторил рекорд «Койотов» за сезон после переезда в Аризону, установленный Китом Ткачуком (86 баллов в сезоне-1996/1997). Клейтон представлял «Койотс» на Матче Звёзд НХЛ 2023 года и набрал 24 очка в марте, что является рекордным показателем для «Аризоны» за месяц.

36-летний Летанг в прошедшем чемпионате в течение четырёх недель пережил инсульт (второй за карьеру) и смерть отца. В 64 матчах сезона он набрал 41 (12+29) результативный балл и вошёл в топ-10 среди защитников по среднему игровому времени (24:51 за матч).

35-летний Стэлок два года назад после ковида переболел миокардитом, из-за чего в позапрошлом сезоне провёл за «Сан-Хосе Шаркс» лишь один матч. В сезоне-2022/2023 голкипер сыграл за «Чикаго» в 27 матчах, пропуская в среднем 3,01 гола за игру с процентом отражённых бросков 90,8. За свою карьеру у Алекса были различные проблемы, начиная от сотрясений мозга и заканчивая глазодвигательной дисфункцией — проблемой со зрением, которая влияла на центральную нервную систему.

В сезоне-2021/2022 приз «Билл Мастертон Трофи» получил Кэри Прайс.