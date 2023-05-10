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В сборную США вызван Майки Эйссимонт, который сыграл за три клуба НХЛ в текущем сезоне

В сборную США вызван Майки Эйссимонт, который сыграл за три клуба НХЛ в текущем сезоне
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Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Майки Эйссимонт вызван в сборную США на чемпионат мира — 2023, сообщает официальный сайт национальной команды.

В сезоне-2022/2023 нападающий сыграл за три клуба: «Виннипег Джетс», «Сан-Хосе Шаркс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». За 54 матча в регулярном чемпионате он набрал 15 (5+10) очков. В трёх играх Кубка Стэнли на счету 26-летнего игрока 2 (1+1) результативных балла.

Ожидается, что Эйссимонт прибудет в финский Тампере завтра (11 мая) днём.

Сборная США на чемпионате мира попала в одну группу с Финляндией, Швецией, Германией, Данией, Францией, Австрией и Венгрией. Групповые матчи турнира состоятся с 12 по 23 мая, четвертьфиналы турнира пройдут 25 мая. Турнир завершится играми за медали в воскресенье, 28 мая.

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