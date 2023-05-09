Форвард «Питтсбурга» Бонино — капитан сборной США на чемпионате мира

Федерация хоккея США на своём официальном сайте опубликовала имена капитана национальной сборной и его помощников на предстоящий чемпионат мира.

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Ник Бонино стал капитаном сборной США. Алекс Так из «Баффало Сэйбрз» и Конор Гарланд из «Ванкувер Кэнакс» назначены ассистентами капитана.

«Мы очень довольны группой лидеров, которую выбрали. Они окажут положительное влияние на всю нашу команду», — сказал главный тренер США Дэвид Куинн.

Сборная США на чемпионате мира попала в одну группу с Финляндией, Швецией, Германией, Данией, Францией, Австрией и Венгрией. Групповые матчи турнира состоятся с 12 по 23 мая, четвертьфиналы турнира пройдут 25 мая. Турнир завершится играми за медали в воскресенье, 28 мая.