Форвард «Питтсбурга» Бонино — капитан сборной США на чемпионате мира
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Федерация хоккея США на своём официальном сайте опубликовала имена капитана национальной сборной и его помощников на предстоящий чемпионат мира.
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Ник Бонино стал капитаном сборной США. Алекс Так из «Баффало Сэйбрз» и Конор Гарланд из «Ванкувер Кэнакс» назначены ассистентами капитана.
«Мы очень довольны группой лидеров, которую выбрали. Они окажут положительное влияние на всю нашу команду», — сказал главный тренер США Дэвид Куинн.
Сборная США на чемпионате мира попала в одну группу с Финляндией, Швецией, Германией, Данией, Францией, Австрией и Венгрией. Групповые матчи турнира состоятся с 12 по 23 мая, четвертьфиналы турнира пройдут 25 мая. Турнир завершится играми за медали в воскресенье, 28 мая.
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