Журналист The Athletic Уилер предполагает, что Мичкова на драфте НХЛ выберет «Монреаль»

Североамериканский журналист Скотт Уилер на портале The Athletic предполагает, что российского нападающего Матвея Мичкова на драфте НХЛ — 2023 выберет «Монреаль Канадиенс» пятым пиком.
«У «Канадиенс» есть два очень разных исхода:
1. Если Мичков будет выбран перед ними, им придётся принять довольно простое решение, выбрав любого из центрфорвардов: Уилла Смита или Лео Карлссона. Это их лучший сценарий, и это была бы огромная победа для организации, которой прежде всего нужны две вещи: второй высококлассный центр в паре с Сузуки и стартовый вратарь.
2. Если Мичков будет доступен, то встанет вопрос: готовы ли они взять ещё одного вингера (имея в команде Слафковски, Кофилда, Роя и Мешара), либо они пропустят одного из лучших талантов драфта?», — сказано в статье.
Топ-5 прогнозируемого выбора драфта по версии Уилера выглядит так:
1. «Чикаго» – Коннор Бедард («Реджайна Пэтс», WHL);
2. «Анахайм» – Адам Фантилли (университет Мичигана);
3. «Коламбус» – Уилл Смит (юниорская сборная США, программа USNTDP);
4. «Сан-Хосе» – Лео Карлссон («Эребру», Швеция);
5. «Монреаль» – Матвей Мичков (СКА, КХЛ).
Напомним, в прошедшем регулярном чемпионате КХЛ 18-летний Мичков провёл 27 матчей за «Сочи», в которых набрал 20 очков — забросил девять шайб и отдал 11 результативных передач с показателем полезности «+1». За СКА форвард провёл три матча без набранных результативных баллов.
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