«Им давали паспорт, и было нормально». Форвард Казахстана — о легионерах в команде

Нападающий сборной Казахстана Евгений Рымарев прокомментировал отказ натурализованных игроков играть за команду.
«Потеря натурализованных игроков сильно сказалась на результатах команды? Конечно, у них был высокий уровень, и ребят не хватает. Когда им давали паспорта, то было всё нормально, а сейчас встал выбор — либо казахстанское гражданство, либо российское. Может быть, кто-то не захотел отказываться от родного гражданства. Не мне это решать, моя задача — выходить и играть.
Стоило ли изначально подписывать в национальную команду иностранцев? Этот вопрос не ко мне, своё мнение я оставлю при себе», — сказал Рымарев в интервью Tengri Sport.
Ранее стало известно, что Дмитрий Шевченко, Антон Сагадеев, Алексей Маклюков и Павел Акользин отказались от казахстанского гражданства в пользу российского.
- 10 мая 2023
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