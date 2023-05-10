«Им давали паспорт, и было нормально». Форвард Казахстана — о легионерах в команде

Нападающий сборной Казахстана Евгений Рымарев прокомментировал отказ натурализованных игроков играть за команду.

«Потеря натурализованных игроков сильно сказалась на результатах команды? Конечно, у них был высокий уровень, и ребят не хватает. Когда им давали паспорта, то было всё нормально, а сейчас встал выбор — либо казахстанское гражданство, либо российское. Может быть, кто-то не захотел отказываться от родного гражданства. Не мне это решать, моя задача — выходить и играть.

Стоило ли изначально подписывать в национальную команду иностранцев? Этот вопрос не ко мне, своё мнение я оставлю при себе», — сказал Рымарев в интервью Tengri Sport.

Ранее стало известно, что Дмитрий Шевченко, Антон Сагадеев, Алексей Маклюков и Павел Акользин отказались от казахстанского гражданства в пользу российского.