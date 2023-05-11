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«Торонто» одержал первую победу в серии с «Флоридой», Бобровский сделал 23 сейва

Завершился четвёртый матч серии полуфинала Восточной конференции, в котором «Флорида Пантерз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В составе «Торонто» отличились Вильям Нюландер и Митчелл Марнер.

За Флориду» забил Сэм Райнхарт. Российский голкипер Сергей Бобровский сделал 23 сейва.

Таким образом, «Торонто» одержал первую победу в серии с «Флоридой», сделав счёт 1-3.

Следующий матч между командами состоится 13 мая, начало – 02:00 мск.

В предыдущем раунде Кубка Стэнли «Флорида» обыграла в серии «Бостон Брюинз». «Торонто», в свою очередь, прошёл «Тампу-Бэй Лайтнинг». Регулярный чемпионат «Флорида» завершила на восьмом месте Восточной конференции. «Торонто», в свою очередь, финишировал на четвёртом месте.