В ЦСКА ответили на вопрос о дальнейшей судьбе вратаря Федотова, который находится в армии

Президент ЦСКА Игорь Есмантович ответил на вопрос о возможном будущем вратаря Ивана Федотова, который в данный момент проходит службу в рядах ВС РФ. В сезоне-2021/2022 голкипер стал обладателем Кубка Гагарина в составе армейского клуба.

«Федотов? Мы с вами должны соблюдать корректность ситуации. Почему? Потому, что у Ивана подписан контракт в Северной Америке и до 1 июля 2023 года он принадлежит «Филадельфии». Они заморозили свой контракт, но в рамках наших отношений мы не посягаем на контракты НХЛ, а они не посягают на наше поле. И нам бы не хотелось давать по Ивану Федотову расширенной информации.

Могу лишь вам сказать одно. Несколько месяцев назад я встречался с Федотовым, и мы разговаривали относительно перспективы вопроса. У Ивана есть желание, а у нас есть возможности, чтобы он остался в России и несколько лет поиграл в ЦСКА. Такое направление вопроса есть, но хочу, чтобы в прессе подали информацию правильно. Сейчас он находится в армии и имеет контракт с американским клубом, но мы пытаемся сделать так, чтобы он оказался в нашей команде», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.