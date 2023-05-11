Форвард ЦСКА Слепышев отыграл 27 матчей плей-офф на уколах и перенёс операцию в Германии
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Президент ЦСКА Игорь Есмантович сообщил, что нападающий армейского клуба Антон Слепышев весь прошедший плей-офф КХЛ играл с травмой и был прооперирован по окончании чемпионата.
«Слепышев все 27 матчей плей-офф играл на уколах. Он 2 мая был прооперирован в Германии, не буду вдаваться в медицинские подробности, сейчас идёт восстановление», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина второй сезон подряд. В финальном противостоянии с казанским «Ак Барсом» армейцы были сильнее в семи матчах серии. Слепышев провёл 27 матчей в плей-офф и набрал 16 (8+8) очков при показателе полезности «+4».
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