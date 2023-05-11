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Чемпионат мира по хоккею — 2023: расписание матчей, календарь турнира

В пятницу, 12 мая, начнётся чемпионат мира по хоккею – 2023, который пройдёт в Финляндии и Латвии.

Игры турнира можно будет посмотреть на каналах «Матч ТВ», «Матч! Игра» и «Матч! Страна».

Групповые матчи турнира состоятся с 12 по 23 мая, четвертьфиналы турнира пройдут 25 мая. Турнир завершится играми за медали в воскресенье, 28 мая.

Состав групп участников чемпионата мира:

Группа А: Финляндия, Швеция, США, Германия, Дания, Франция, Австрия, Венгрия.

Группа В: Канада, Чехия, Швейцария, Словакия, Латвия, Норвегия, Казахстан, Словения.

Матчи группы A пройдут на «Нокиа-Арене» в Тампере, открытой в прошлом году, перед чемпионатом мира – 2022. Группа B проведёт свои матчи на «Арене-Рига», где домашние матчи проводило рижское «Динамо», когда играло в КХЛ.

Действующим чемпионом является сборная Финляндии.