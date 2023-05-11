Чемпионат мира по хоккею — 2023: расписание матчей, календарь турнира

В пятницу, 12 мая, начнётся чемпионат мира по хоккею – 2023, который пройдёт в Финляндии и Латвии.
Игры турнира можно будет посмотреть на каналах «Матч ТВ», «Матч! Игра» и «Матч! Страна».
Групповые матчи турнира состоятся с 12 по 23 мая, четвертьфиналы турнира пройдут 25 мая. Турнир завершится играми за медали в воскресенье, 28 мая.
Состав групп участников чемпионата мира:
Группа А: Финляндия, Швеция, США, Германия, Дания, Франция, Австрия, Венгрия.
Группа В: Канада, Чехия, Швейцария, Словакия, Латвия, Норвегия, Казахстан, Словения.
Матчи группы A пройдут на «Нокиа-Арене» в Тампере, открытой в прошлом году, перед чемпионатом мира – 2022. Группа B проведёт свои матчи на «Арене-Рига», где домашние матчи проводило рижское «Динамо», когда играло в КХЛ.
Действующим чемпионом является сборная Финляндии.
- 11 мая 2023
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