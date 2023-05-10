Гид по хоккейному ЧМ-2023. Вся информация о главном турнире года

В пятницу, 12 мая, начнётся чемпионат мира по хоккею – 2023. Первоначально предполагалось, что он пройдёт в Санкт-Петербурге, но по политическим причинам его перенесли в Финляндию и Латвию. В этом году мировое первенство примут Рига и Тампере. «Чемпионат» собрал для вас самую важную информацию – состав групп, формат турнира, доступные трансляции.

Кто и где играет

Второй год подряд чемпионат мира пройдёт без участия сборных России и Беларуси, которые решением Международной федерации хоккея (ИИХФ) по-прежнему отстранены от всех международных турниров под своей эгидой. Без них на турнире хватает откровенных пассажиров, а состав участников четвертьфинальных противостояний выглядит очевидным на 90% ещё до начала мирового первенства.

Группа А: Финляндия, Швеция, США, Германия, Дания, Франция, Австрия, Венгрия.

Группа В: Канада, Чехия, Швейцария, Словакия, Латвия, Норвегия, Казахстан, Словения.

Матчи группы A пройдут на арене в Тампере, открытой в прошлом году перед чемпионатом мира – 2022. Современная «Нокиа-Арена», рассчитанная на 13,3 тысячи зрителей, помимо группового раунда, также примет оба полуфинала, финал и матч за бронзу. Другая восьмёрка сыграет на прекрасно известной поклонникам КХЛ «Арене-Рига», где домашние матчи проводило рижское «Динамо», когда играло в российской лиге.

Регламент турнира

Формат турнира остался неизменным – 16 команд делятся на две группы и играют предварительный раунд по круговой системе. За победу в основное время начисляется три очка, за победу в овертайме или по буллитам – два очка, за поражение за пределами основного времени – одно очко, за проигрыш в основное время – ноль очков. Первые четыре сборные из каждой группы выходят в четвертьфинал и сыграют по перекрёстной системе.

С прошлого года вернулся формат вылета в низший дивизион – команды, занявшие восьмые места в своих группах, покинут элиту и перейдут в группу А первого дивизиона (это правило не действовало в 2021 году из-за пандемии). Команды, которые в следующем году заменят главных неудачников ЧМ-2023 в элитном дивизионе, уже известны – ими стали сборные Польши и Великобритании. ЧМ-2024 состоится в чешских городах Прага и Острава.

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Перед полуфиналами состоится перепосев на основе результатов группового раунда: занятого места, количества очков, разницы шайб, количества заброшенных шайб, посева перед стартом турнира. Команда с самым высоким посевом сыграет в полуфинале с командой с самым низким посевом, команды, занявшие второе и третье места, сыграют друг с другом.

В случае ничейного результата в групповом раунде проводится пятиминутный овертайм в формате «три на три» до первой заброшенной шайбы, а затем – серия буллитов из пяти бросков с каждой стороны (или более, если победитель не выявлен).

В четвертьфиналах, полуфиналах и матче за бронзу овертайм будет длиться 10 минут или до первой заброшенной шайбы. В случае сохранения ничейного результата последует серия буллитов. Формат в плей-офф – «три на три».

В матче за золото действуют бесконечные овертаймы по 20 минут (с перерывами по 15 минут), игра будет продолжаться до первой заброшенной шайбы. Формат игры – «три на три».

Где смотреть

Несмотря на то что России на турнире не будет, трансляции из Латвии и Финляндии остались. Посмотреть самые интересные матчи можно будет по общедоступному каналу «Матч ТВ», ещё часть игр будет показана на каналах «Матч! Страна» и «Матч Игра».

За кем смотреть

Называя вещи своими именами, чемпионат мира 2023 года рискует стать одним из самых малопредставительных за последние несколько десятилетий. Играющие на домашнем льду финны ещё смогли собрать под свои знамёна нескольких топ-хоккеистов вроде нападающего «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанена и форварда «Сент-Луис Блюз» Каспери Капанена, но другие национальные команды приехали на мировое первенство с откровенно посредственными составами.

В Федерации хоккея Швеции в этом году не стали искать средств на погашение необходимых страховок и остались в том числе без Элиаса Петтерссона, который обычно всегда рвался в свою сборную. Не поехали в сборную и другие топовые шведы вроде Мики Зибанеджада, Йона Клингберга или Адриана Кемпе. Чехи недополучили Давида Пастрняка и Давида Крейчи, а особенно в этот раз отличились сборные США и Канады, которые синхронно привезли в Тампере и Ригу совсем уж средние команды. В канадском составе наиболее заметный интерес будет прикован к одному из главных фаворитов предстоящего драфта НХЛ Адаму Фантилли, но в остальном ЧМ-2023 превратился в парад отказников.

Интересно будет посмотреть, как сложится судьба сборной Казахстана, которая в этом году начинает новую жизнь. Начав разбираться в ситуации относительно того, как в своё время происходила выдача паспортов натурализованным игрокам, в Казахстане выяснили, что практически все из них не стали отказываться от гражданств своих родных государств, что прямо запрещено законом страны. Согласно законодательству Казахстана, его гражданам запрещено иметь двойное гражданство. В итоге такие игроки сейчас оказались поставлены перед выбором единственного паспорта – и своё решение они приняли в пользу гражданств России, Швеции и Канады соответственно.

Таким образом, вне расположения сборной остались её многие привычные лидеры последнего времени. Наиболее заметными персонами среди отсутствующих хоккеистов стали защитники Даррен Диц, Джесси Блэкер, Виктор Сведберг и Алексей Маклюков, а также форварды Кёртис Валк, Дмитрий Шевченко, Егор Петухов, Павел Акользин и Антон Сагадеев. В Латвию казахстанцы приехали, обладая в своём составе исключительно доморощенными игроками, чего с ними не происходило на мировых первенствах с 2006 года.