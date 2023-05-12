Чемпионат мира по хоккею — 2023: расписание матчей 12 мая

Сегодня, 12 мая, начнётся чемпионат мира по хоккею – 2023, который пройдёт в Финляндии и Латвии. Групповые матчи турнира состоятся с 12 по 23 мая, четвертьфиналы турнира пройдут 25 мая. Турнир завершится играми за медали в воскресенье, 28 мая.

Расписание матчей на 12 мая:

Группа А:

16:20 мск Финляндия — США

20:20 мск Швеция — Германия

Группа B:

16:20 мск Словакия — Чехия

20:20 мск Латвия — Канада

Матчи группы A пройдут на «Нокиа-Арене» в Тампере, открытой в прошлом году, перед чемпионатом мира – 2022. Группа B проведёт свои матчи на «Арене-Рига», где домашние матчи проводило рижское «Динамо», когда играло в КХЛ.

Действующим чемпионом является сборная Финляндии.