Чемпионат мира по хоккею — 2023: расписание матчей 12 мая
Поделиться
Сегодня, 12 мая, начнётся чемпионат мира по хоккею – 2023, который пройдёт в Финляндии и Латвии. Групповые матчи турнира состоятся с 12 по 23 мая, четвертьфиналы турнира пройдут 25 мая. Турнир завершится играми за медали в воскресенье, 28 мая.
Расписание матчей на 12 мая:
Группа А:
16:20 мск Финляндия — США
20:20 мск Швеция — Германия
Группа B:
16:20 мск Словакия — Чехия
20:20 мск Латвия — Канада
Матчи группы A пройдут на «Нокиа-Арене» в Тампере, открытой в прошлом году, перед чемпионатом мира – 2022. Группа B проведёт свои матчи на «Арене-Рига», где домашние матчи проводило рижское «Динамо», когда играло в КХЛ.
Действующим чемпионом является сборная Финляндии.
Материалы по теме
Комментарии
- 12 мая 2023
-
09:40
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:40
-
08:20
-
08:15
-
07:35
-
07:26
-
06:56
-
05:20
-
01:21
- 11 мая 2023
-
23:21
-
23:10
-
22:47
-
22:23
-
22:10
-
22:00
-
21:43
-
21:30
-
21:22
-
21:03
-
21:00
-
20:49
-
20:38
-
20:19
-
20:07
-
19:47
-
19:31
-
19:10
-
18:49
-
18:40
-
18:29
-
18:15
-
18:00
Партнерский контент