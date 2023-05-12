«Мы вырыли себе яму». Нападающий «Нью-Джерси» — о поражении в серии с «Каролиной»
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Нападающий «Нью-Джерси» Джек Хьюз прокомментировал вылет команды из плей-офф после поражения в пятом матче серии с «Каролиной» (2:3 ОТ).
«Я думаю, что мы провалили пару игр, то же самое мы сделали в серии с «Рейнджерс», но тогда нашли способ вернуться. В определённые периоды серии с «Каролиной» мы уходили от нашей игры, она просто ускользала от нас, и тем самым мы вырыли себе яму. У нас было несколько хороших попыток в этой серии, но этого оказалось недостаточно», — цитирует Хьюза пресс-служба НХЛ.
Напомним, в предыдущей серии с «Рейнджерс» хоккеисты «Дэвилз» провалили две первые игры с общим счётом 2-10, однако смогли выиграть серию в семи матчах.
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