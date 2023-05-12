Кубок Чёрного моря перенесён из Стамбула в Минск и сменил название на Кубок Будущего

Кубок Чёрного моря перенесён из Стамбула в Минск, сообщает пресс-служба ФХР. Сообщается, что Федерация хоккея России приняла решение о переносе места проведения международного турнира по соображениям безопасности участников.

Турнир для молодёжных сборных получит новое название Кубок Будущего и состоится в Минске с 27 по 30 мая – соответствующее решение было принято совместно ФХР и ФХРБ.

В турнире примут участие два состава молодёжной сборной России (игроки до 20 лет): Россия U20 (красные) и Россия U20 (белые), молодёжная сборная Беларуси также заявит две команды. Помимо обычного формата, состоится турнир в формате «3х3».