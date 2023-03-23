Новиков — о продлении отстранения сборной России: зачем вы трогаете детей?

Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал продление отстранения сборных России и Беларуси от международных турниров на сезон-2023/2024 и заявил, что дисквалификация не должна касаться детского и молодёжного спорта.

«Ситуация очень тяжёлая. Пока мы в тупике. Здесь мне жалко больше всего молодёжный спорт, которого тоже коснулись все эти ограничения. Не только хоккей. Потому что многие возрасты во всех видах спорта лишены международных соревнований, которые являются отличным стартом карьеры. Это ступень, это смотрины в большой спорт. Я уверен, что не было бы никакого Баффало и золотой медали, если бы наши ребята не проявили себя на международной арене. Никто не знает, как бы у них сложилась судьба. Любой ребёнок, который занимается профессиональным спортом, мечтает о международных соревнованиях. И когда дяди злые лишают их такой возможности, это очень печально.

Одно дело, когда отстраняют взрослых, но зачем вы трогаете детей? Поэтому я боролся бы сперва за детско-юношеские соревнования, они более важны, на мой взгляд. Ни в каком законе ООН не прописано, что детский спорт должен подвергаться дискриминации. Тогда почему это происходит? Поэтому наши политики должны биться за своих детей, стучать ботинком на ассамблее, как Хрущёв это делал. Биться ногами во все двери. Детей нельзя ущемлять, исключать из-за каких-то политических действий. Они никак не могут повлиять на эту ситуацию. Это просто недопустимо», — заявил тренер в интервью RT.

Напомним, накануне совет Международной федерации хоккея определил, что повторное включение сборных России и Беларуси в соревнования под эгидой федерации небезопасно, и продлил отстранение команд на сезон-2023/2024.