Форвард «Торпедо» Летунов: не скажу, что закрыл для себя дверь в НХЛ

Нападающий «Торпедо» Максим Летунов сообщил, что в будущем надеется продолжить карьеру в НХЛ. В сезоне-2019/2020 форвард провёл три матча в составе «Сан-Хосе» и отметился заброшенной шайбой.
«В НХЛ тяжело пробиться и ещё тяжелее закрепиться в составе. Возможностей дают немного. Поэтому когда шанс появляется, им нужно пользоваться.
Почему клуб снова отправил меня в АХЛ, несмотря на дебютный гол в НХЛ уже во втором матче за «Сан-Хосе»? Это надо спрашивать в клубе. Я считаю, что достойно отыграл три своих матча в НХЛ, но после травм вернулись игроки основного состава. Для меня просто не было места в составе.
Не скажу, что закрыл для себя дверь в НХЛ. Всё возможно. Если будут звонки, интерес из Северной Америки, то почему бы не попробовать ещё в будущем? Конечно, после окончания контракта с «Торпедо», — цитирует Летунова «РБ Спорт».
Напомним, «Торпедо» в конце апреля продлило контракт с Летуновым на три года. 27-летний форвард в регулярном сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграл 62 встречи, в которых отметился 16 шайбами и 14 результативными передачами с показателем полезности «+4».
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