«Горжусь ребятами, они получили важный опыт». Главный тренер «Нью-Джерси» об итогах сезона

Главный тренер «Нью-Джерси» Линди Рафф оценил выступление «Дэвилз» в текущем сезоне. «Нью-Джерси» проиграл в пятом матче серии с «Каролиной» (2:3 ОТ) и вылетел из плей-офф НХЛ.

«Я сказал ребятам, что горжусь задачей, которую мы поставили перед собой, и тем, как мы её выполнили и к чему мы пришли. Думаю, что многие ребята получили большой опыт и теперь понимают: «Вау, плей-офф — это другой зверь». Туда трудно добраться, ещё труднее выигрывать серии. Вы должны работать на полную катушку», — цитирует Раффа пресс-служба клуба.

Напомним, Рафф был номинирован на приз лучшему тренеру регулярного чемпионата. «Нью-Джерси» завершил регулярку на третьем месте в таблице Восточной конференции КХЛ.