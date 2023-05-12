Вратарь Чехии Грубец курьёзным образом отправил шайбу в свои ворота в матче ЧМ-2023

В эти минуты на «Арене-Рига» в Латвии проходит матч чемпионата мира по хоккею 2023 года. Встречаются сборные Словакии и Чехии. В этой встрече случился курьёзный момент, приведший к голу в ворота сборной Чехии.

Вратарь сборной Чехии Шимон Грубец после броска соперника хотел клюшкой отправить шайбу в свою ловушку, но промахнулся, отправив её в свои ворота.

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Сборная Чехии на чемпионате мира попала в одну группу со Словакией, Казахстаном, Латвией, Словенией, Норвегией, Швейцарией и Канадой. Действующим победителем турнира является сборная Финляндии.

31-летний Грубец с 2020 по 2022 год выступал в составе омского «Авангарда». Вместе с командой он стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2020/2021.