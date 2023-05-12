Шайба экс-игрока «Динамо» Линдберга принесла Швеции победу над Германией на ЧМ-2023

Победой сборной Швеции завершился матч скандинавской команды с Германией на групповом этапе (Группа A) чемпионата мира по хоккею. Он прошёл на стадионе «Нокиа-Арена» в финском городе Тампере и закончился победой шведов со счётом 1:0.

Единственная шайба в матче была записана за авторством бывшего хоккеиста московского «Динамо» Оскара Линдберга (Йонатан Берггрен, Андре Петерссон). Экс-вратарь СКА и ЦСКА Ларс Юханссон оформил шат-аут.

В следующем туре Швеция встретится с Австрией (14 мая), Германии предстоит матч с Финляндией (13 мая).

Сборные Швеции и Германии попали в одну группу с командами Финляндии, США, Дании, Австрии, Венгрии и Франции. Действующим победителем турнира является сборная Финляндии.