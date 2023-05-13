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50 сейвов Бобровского помогли «Флориде» одолеть «Торонто» и выйти в полуфинал Кубка Стэнли

50 сейвов Бобровского помогли «Флориде» одолеть «Торонто» и выйти в полуфинал Кубка Стэнли
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Завершился пятый матч серии полуфинала Восточной конференции, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 3:2 после овертайма.

Гости открыли счёт на четвёртой минуте первого периода, в их составе отличился Аарон Экблад. Спустя 13 минут «Флорида» упрочила своё преимущество, на этот раз заброшенной шайбой отметился Картер Вераге.

Во втором периоде хозяев отличились Морган Райлли и Вильям Нюландер, сравняв счёт в матче. В основное время команды голов друг другу больше забить не смогли и игра перешла в овертайм.

На 16-й минуте овертайма Ник Казинс забросил шайбу и принёс победу гостям. Российский голкипер Сергей Бобровский совершил по ходу матча 50 сейвов.

Таким образом, «Флорида» выиграла серию со счётом 4-1. В полуфинале Кубка Стэнли команда сыграет с «Каролиной».

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 5-й матч
13 мая 2023, суббота. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 3
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Экблад (Форслинг, Вераге) – 03:31 (5x4)   0:2 Вераге (Дюклер, Экблад) – 16:18 (5x5)   1:2 Райлли (Лафферти, Кемпф) – 27:50 (5x5)   2:2 Нюландер (Таварес, Броди) – 55:33 (5x5)   2:3 Казинс (Гудас) – 75:32 (5x5)
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