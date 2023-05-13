50 сейвов Бобровского помогли «Флориде» одолеть «Торонто» и выйти в полуфинал Кубка Стэнли

Завершился пятый матч серии полуфинала Восточной конференции, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 3:2 после овертайма.
Гости открыли счёт на четвёртой минуте первого периода, в их составе отличился Аарон Экблад. Спустя 13 минут «Флорида» упрочила своё преимущество, на этот раз заброшенной шайбой отметился Картер Вераге.
Во втором периоде хозяев отличились Морган Райлли и Вильям Нюландер, сравняв счёт в матче. В основное время команды голов друг другу больше забить не смогли и игра перешла в овертайм.
На 16-й минуте овертайма Ник Казинс забросил шайбу и принёс победу гостям. Российский голкипер Сергей Бобровский совершил по ходу матча 50 сейвов.
Таким образом, «Флорида» выиграла серию со счётом 4-1. В полуфинале Кубка Стэнли команда сыграет с «Каролиной».
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