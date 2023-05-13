Бушар установил рекорд XXI века по очкам в большинстве среди защитников в одном плей-офф

В Парадайсе (США) завершился пятый матч полуфинала Западной конференции плей-офф НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 4:3.

Двумя ассистами в большинстве в составе «Эдмонтона» отметился канадский защитник Эван Бушар, который набрал 14-е и 15-е очко в нынешнем плей-офф при игре с численным преимуществом. Таким образом Бушар превзошёл лучший результат XXI века по очкам в большинстве среди защитников в одном плей-офф НХЛ, который в 2021 году установил Виктор Хедман, выступающий за «Тампа-Бэй Лайтнинг», а сам Эван повторил в прошлом матче серии.

Рекорд лиги за историю НХЛ принадлежит Элу Макиннису — 23 очка в 1989 году. Следом располагаются Рэй Бурк (17 в 1991-м).