Чемпионат мира по хоккею — 2023: расписание матчей 13 мая

Сегодня, 13 мая, пройдёт второй игровой день чемпионат мира по хоккею – 2023, который проходит в Финляндии и Латвии. Групповые матчи турнира состоятся с 12 по 23 мая, четвертьфиналы турнира пройдут 25 мая. Турнир завершится играми за медали в воскресенье, 28 мая.

Расписание матчей на 13 мая:

Группа А:

12:20 мск Франция — Австрия

16:20 мск Венгрия — Дания

Группа B:

12:20 мск Швейцария — Словения

16:20 мск Норвегия — Казахстан

Матчи группы A пройдут на «Нокиа-Арене» в Тампере, открытой в прошлом году, перед чемпионатом мира – 2022. Группа B проведёт свои матчи на «Арене-Рига», где домашние матчи проводило рижское «Динамо», когда играло в КХЛ.

Действующим чемпионом является сборная Финляндии.