Чемпионат мира по хоккею — 2023: расписание матчей 13 мая
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Сегодня, 13 мая, пройдёт второй игровой день чемпионат мира по хоккею – 2023, который проходит в Финляндии и Латвии. Групповые матчи турнира состоятся с 12 по 23 мая, четвертьфиналы турнира пройдут 25 мая. Турнир завершится играми за медали в воскресенье, 28 мая.
Расписание матчей на 13 мая:
Группа А:
12:20 мск Франция — Австрия
16:20 мск Венгрия — Дания
Группа B:
12:20 мск Швейцария — Словения
16:20 мск Норвегия — Казахстан
Матчи группы A пройдут на «Нокиа-Арене» в Тампере, открытой в прошлом году, перед чемпионатом мира – 2022. Группа B проведёт свои матчи на «Арене-Рига», где домашние матчи проводило рижское «Динамо», когда играло в КХЛ.
Действующим чемпионом является сборная Финляндии.
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