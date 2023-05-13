Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Чемпионат мира по хоккею: расписание матчей 13 мая, где смотреть трансляции игр ЧМ-2023 в Латвии и Финляндии

Чемпионат мира по хоккею — 2023: расписание матчей 13 мая
Комментарии

Сегодня, 13 мая, пройдёт второй игровой день чемпионат мира по хоккею – 2023, который проходит в Финляндии и Латвии. Групповые матчи турнира состоятся с 12 по 23 мая, четвертьфиналы турнира пройдут 25 мая. Турнир завершится играми за медали в воскресенье, 28 мая.

Расписание матчей на 13 мая:

Группа А:

12:20 мск Франция — Австрия

16:20 мск Венгрия — Дания

Группа B:

12:20 мск Швейцария — Словения

16:20 мск Норвегия — Казахстан

Календарь чемпионата мира - 2023

Матчи группы A пройдут на «Нокиа-Арене» в Тампере, открытой в прошлом году, перед чемпионатом мира – 2022. Группа B проведёт свои матчи на «Арене-Рига», где домашние матчи проводило рижское «Динамо», когда играло в КХЛ.

Действующим чемпионом является сборная Финляндии.

Материалы по теме
Экс-вратарь «Авангарда» забил сам себе, Канада унизила хозяев. Итоги первого дня ЧМ-2023
Экс-вратарь «Авангарда» забил сам себе, Канада унизила хозяев. Итоги первого дня ЧМ-2023
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023