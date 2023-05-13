Форвард «Эдмонтона» Костин провёл лишь шесть смен в пятом матче серии с «Вегасом»
Поделиться
Нападающий «Эдмонтона» Клим Костин провёл на льду лишь три минуты и 30 секунд в пятом матче серии с «Вегасом» (3:4). Россиянин отыграл лишь шесть смен, что является самым низким показателем среди всех хоккеистов команды, участвовавших в матче.
Костин не выходил на лёд в третьем периоде. Россиянин успел применить три силовых приема и завершил игру с показателем полезности «-1». О травме игрока не сообщалось.
НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 5-й матч
13 мая 2023, суббота. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс, Хайман) – 03:02 (5x4) 1:1 Айкел (Мартинес, Маршессо) – 03:52 (5x5) 1:2 Хайман (Ньюджент-Хопкинс, Бушар) – 09:56 (5x4) 2:2 Стоун (Айкел, Маршессо) – 34:05 (5x3) 3:2 Смит (Барбашёв, Карлссон) – 34:34 (5x4) 4:2 Хаг (Айкел, Маршессо) – 35:34 (5x5) 4:3 Макдэвид (Бушар) – 42:40 (5x4)
В текущем плей-офф на счету Костина 11 матчей, в которых россиянин заработал пять очков — забросил три шайбы и отдал две результативные передачи. Показатель полезности форварда составил «+2».
Следующий матч серии пройдёт на площадке «Эдмонтона» 15 мая. «Ойлерз» уступают в серии со счётом 2-3.
Комментарии
- 13 мая 2023
-
13:50
-
13:30
-
13:05
-
12:45
-
12:30
-
12:11
-
11:45
-
11:25
-
11:15
-
11:05
-
11:00
-
10:50
-
10:30
-
10:05
-
10:00
-
09:55
-
09:35
-
09:30
-
09:15
-
09:10
-
09:01
-
08:55
-
08:45
-
08:35
-
08:21
-
08:00
-
07:50
-
07:22
-
07:00
-
06:47
-
06:30
-
06:13
-
05:39
- 12 мая 2023
-
23:22
-
23:06
Партнерский контент