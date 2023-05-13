Форвард «Эдмонтона» Костин провёл лишь шесть смен в пятом матче серии с «Вегасом»

Нападающий «Эдмонтона» Клим Костин провёл на льду лишь три минуты и 30 секунд в пятом матче серии с «Вегасом» (3:4). Россиянин отыграл лишь шесть смен, что является самым низким показателем среди всех хоккеистов команды, участвовавших в матче.

Костин не выходил на лёд в третьем периоде. Россиянин успел применить три силовых приема и завершил игру с показателем полезности «-1». О травме игрока не сообщалось.

В текущем плей-офф на счету Костина 11 матчей, в которых россиянин заработал пять очков — забросил три шайбы и отдал две результативные передачи. Показатель полезности форварда составил «+2».

Следующий матч серии пройдёт на площадке «Эдмонтона» 15 мая. «Ойлерз» уступают в серии со счётом 2-3.