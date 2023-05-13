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Форвард «Эдмонтона» Костин провёл лишь шесть смен в пятом матче серии с «Вегасом»

Форвард «Эдмонтона» Костин провёл лишь шесть смен в пятом матче серии с «Вегасом»
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Нападающий «Эдмонтона» Клим Костин провёл на льду лишь три минуты и 30 секунд в пятом матче серии с «Вегасом» (3:4). Россиянин отыграл лишь шесть смен, что является самым низким показателем среди всех хоккеистов команды, участвовавших в матче.

Костин не выходил на лёд в третьем периоде. Россиянин успел применить три силовых приема и завершил игру с показателем полезности «-1». О травме игрока не сообщалось.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 5-й матч
13 мая 2023, суббота. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс, Хайман) – 03:02 (5x4)   1:1 Айкел (Мартинес, Маршессо) – 03:52 (5x5)   1:2 Хайман (Ньюджент-Хопкинс, Бушар) – 09:56 (5x4)   2:2 Стоун (Айкел, Маршессо) – 34:05 (5x3)   3:2 Смит (Барбашёв, Карлссон) – 34:34 (5x4)   4:2 Хаг (Айкел, Маршессо) – 35:34 (5x5)   4:3 Макдэвид (Бушар) – 42:40 (5x4)

В текущем плей-офф на счету Костина 11 матчей, в которых россиянин заработал пять очков — забросил три шайбы и отдал две результативные передачи. Показатель полезности форварда составил «+2».

Следующий матч серии пройдёт на площадке «Эдмонтона» 15 мая. «Ойлерз» уступают в серии со счётом 2-3.

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