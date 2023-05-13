Пашков: за год в армии Федотов спортивных качеств не растерял, но получил моральный удар

Экс-голкипер сборной СССР, олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением относительно ухода вратаря Адама Рейдеборна из ЦСКА и выразил опасения психологической формой Ивана Федотова после возвращения из армии.

«Очень спорно то, что армейцы Москвы вроде бы так спокойно отпускают Рейдеборна. В сериях против «Ак Барса» и СКА швед стал лидером команды, процентов на 60-70 обеспечил победу в Кубке Гагарина. Был уверен, что ЦСКА Рейдеборна сохранит.

Судя по всему, его заменит Федотов? А вот тут ЦСКА рискует. У меня нет сомнений, что за год в армии Федотов мало что растерял. У него отличный возраст и при правильном тренировочном процессе все спортивные качества быстро вернутся. Другое дело — психология. Вратарь понимает, что на каком-то этапе команда от него отказалась, в моральном плане это удар. Вот здесь восстановиться — самое сложное. Сам в свои вратарские годы через это проходил, когда в одном из клубов на полгода оказался в глухом запасе. Это самое тонкое для спортсмена время, пройти через него — не просто. Отсюда и риск.

После массового отъезда наших голкиперов в НХЛ эта позиция стала в КХЛ проблемной. Отсюда нынешнее перетряхивание рынка — из группы средних вратарей клубы пытаются найти лучшего. Без особого успеха. Вообще нужно подумать над тем, как восстановить нашу школу. Прежде всего нужна правильная работа тренеров вратарей. В своё время великий Тарасов говорил: «Я могу заменить любого игрока — но только на лучшего»! Так вот сейчас эти замены идут — но среднего на среднего. Нам нужно вновь начать воспитывать лучших вратарей!» — цитирует Пашкова Russia-Hockey.ru.

Напомним, Президент ЦСКА Игорь Есмантович сообщал, что клуб планирует возвращение Федотова в стан армейцев. В текущий момент вратарь проходит службу в рядах ВС РФ.