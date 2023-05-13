Стали известны сочетания звеньев сборной Казахстана на матч чемпионата мира с Норвегией

Сегодня, 13 мая, состоится матч группы B, в котором сборная Норвегии встретится со сборной Казахстана. Матч пройдёт в Риге на «Арена-Рига». Встреча начнётся в 16:20 мск.

ЧМ-2023. Группа B ЧМ-2023. Группа B 13 мая 2023, суббота. 16:20 МСК Норвегия Не начался Казахстан Кто победит в основное время? П1 X П2

Стали известны сочетания звеньев сборной Казахстана:

Бояркин (Шутов);

Старченко — Шестаков — Рымарев, Бекетаев — Данияр;

Гренц — Савицкий — Михайлис, Орехов — Полохов;

Асетов — Рахманов — Омирбеков, Гайтамиров — Королёв;

Муратов — Мусоров — Мухаметов, Кайыржан — Бутенко.

Это будет первый матч сборных на турнире. Всего в рамках чемпионатов мира эти команды встречались дважды. Оба раза побеждали хоккеисты норвежской сборной: в 2016 и в 2021 году.

Матчи группы A пройдут на «Нокиа-Арене» в Тампере, открытой в прошлом году, перед чемпионатом мира – 2022. Группа B проведёт свои матчи на «Арене-Рига», где домашние матчи проводило рижское «Динамо», когда играло в КХЛ.