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Стали известны сочетания звеньев сборной Казахстана на матч чемпионата мира с Норвегией

Стали известны сочетания звеньев сборной Казахстана на матч чемпионата мира с Норвегией
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Сегодня, 13 мая, состоится матч группы B, в котором сборная Норвегии встретится со сборной Казахстана. Матч пройдёт в Риге на «Арена-Рига». Встреча начнётся в 16:20 мск.

ЧМ-2023. Группа B
13 мая 2023, суббота. 16:20 МСК
Норвегия
Не начался
Казахстан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стали известны сочетания звеньев сборной Казахстана:

Бояркин (Шутов);
Старченко — Шестаков — Рымарев, Бекетаев — Данияр;
Гренц — Савицкий — Михайлис, Орехов — Полохов;
Асетов — Рахманов — Омирбеков, Гайтамиров — Королёв;
Муратов — Мусоров — Мухаметов, Кайыржан — Бутенко.

Это будет первый матч сборных на турнире. Всего в рамках чемпионатов мира эти команды встречались дважды. Оба раза побеждали хоккеисты норвежской сборной: в 2016 и в 2021 году.

Матчи группы A пройдут на «Нокиа-Арене» в Тампере, открытой в прошлом году, перед чемпионатом мира – 2022. Группа B проведёт свои матчи на «Арене-Рига», где домашние матчи проводило рижское «Динамо», когда играло в КХЛ.

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