Нападающий Беларуси рассказал, что нужно изменить команде в новом матче с «Россией 25»

Нападающий сборной Беларуси Виталий Пинчук прокомментировал первый сыгранный матч за национальную команду после возвращения. Он пришёлся на встречу со сборной «Россия 25» (1:4).

«Приятно возвращаться, выполнять полезную работу. Жалко, что проиграли. Чего не хватило? Подвела дисциплина. После удалений пропустили две шайбы, и россияне изменили ход игры. В третьем периоде пытались восстановить преимущество, создали много моментов, которые, к сожалению, не реализовали и проиграли.

Фальковский был по-особенному заряжен на игроков СКА? Конечно, против одноклубников всегда заряженным выходишь играть. Мы это и увидели: там и стычки какие-то были. Это показывает, что он готов играть на все 100 процентов.

Что нужно поменять во втором матче в Туле? Стараться навязывать такой же хоккей, больше бросать и «копать-копать» туда, чтобы забрасывать эти шайбы. Плюс дисциплина», — передаёт слова Пинчука пресс-служба Федерации хоккея Республики Беларусь.