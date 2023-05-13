Чемпионат мира по хоккею — 2023: результаты матчей 13 мая, турнирная таблица

На чемпионате мира по хоккею, проходящем в эти дни в Латвии и Финляндии, завершился второй игровой день. 13 мая мы увидели следующие матчи:
Группа «А»
Франция — Австрия — 2:1 ОТ;
Венгрия — Дания — 1:3;
Германия — Финляндия — 3:4.
Победу сборной Франции принесли точные броски Тима Бозона и Саши Трея. У Австрии отличился Томас Раффль.
Дубль Николая Элерса и шайба Мортена Поульсена принесли Дании победу над Венгрией. У соперника отличился Иштван Шофрон.
Две шайбы Сакари Маннинена, а также точные броски Йоэля Армиа и Микко Лехтонена принесли Финляндии победу над Германией. У соперника отличились Микко Лехтонен, Кай Висман и Джон-Джейсон Петерка.
Завтра, 14 мая, в Группе «А» ожидаются следующие матчи:
США — Венгрия (12:20 мск);
Франция — Дания (16:20 мск);
Швеция — Австрия (20:20 мск).
Группа «B»
Швейцария — Словения — 7:0;
Норвегия — Казахстан — 3:4 Б;
Словакия — Латвия — 2:1.
Дубль Дениса Мальгина, а также шайбы Яниса Мозера, Нино Нидеррайтера, Кэлвина Тюркауфа, Марко Миранды и Кристофа Берчи обеспечили Швейцарии разгромную победу над Словенией.
Максим Мухаметов, Валерий Орехов и Никита Михайлис отличились у сборной Казахстана в результативной игре с Норвегией. Соперник вёл 2:0 благодаря шайбам Микаэля Хаги, Оле Юлиана Хольма, а также возвращал преимущество благодаря броску всё того же Хаги, но в серии буллитов точнее оказались хоккеисты Казахстана. Победный исполнил Роман Старченко.
Шайбы Матуша Сукеля и Марека Гривика принесли Словакии победу над Латвией. У соперника отличился Родриго Аболс.
Завтра, 14 мая, в Группе «B» ожидаются следующие матчи:
Словения — Канада (12:20 мск);
Норвегия — Швейцария (16:20 мск);
Чехия — Казахстан (20:20 мск).
Турнирная таблица чемпионата мира по итогам двух игровых дней
- 13 мая 2023
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