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Чемпионат мира по хоккею — 2023: результаты матчей 13 мая, турнирная таблица

На чемпионате мира по хоккею, проходящем в эти дни в Латвии и Финляндии, завершился второй игровой день. 13 мая мы увидели следующие матчи:

Группа «А»

Франция — Австрия — 2:1 ОТ;

Венгрия — Дания — 1:3;

Германия — Финляндия — 3:4.

Победу сборной Франции принесли точные броски Тима Бозона и Саши Трея. У Австрии отличился Томас Раффль.

Дубль Николая Элерса и шайба Мортена Поульсена принесли Дании победу над Венгрией. У соперника отличился Иштван Шофрон.

Две шайбы Сакари Маннинена, а также точные броски Йоэля Армиа и Микко Лехтонена принесли Финляндии победу над Германией. У соперника отличились Микко Лехтонен, Кай Висман и Джон-Джейсон Петерка.

Завтра, 14 мая, в Группе «А» ожидаются следующие матчи:

США — Венгрия (12:20 мск);

Франция — Дания (16:20 мск);

Швеция — Австрия (20:20 мск).

Группа «B»

Швейцария — Словения — 7:0;

Норвегия — Казахстан — 3:4 Б;

Словакия — Латвия — 2:1.

Дубль Дениса Мальгина, а также шайбы Яниса Мозера, Нино Нидеррайтера, Кэлвина Тюркауфа, Марко Миранды и Кристофа Берчи обеспечили Швейцарии разгромную победу над Словенией.

Максим Мухаметов, Валерий Орехов и Никита Михайлис отличились у сборной Казахстана в результативной игре с Норвегией. Соперник вёл 2:0 благодаря шайбам Микаэля Хаги, Оле Юлиана Хольма, а также возвращал преимущество благодаря броску всё того же Хаги, но в серии буллитов точнее оказались хоккеисты Казахстана. Победный исполнил Роман Старченко.

Шайбы Матуша Сукеля и Марека Гривика принесли Словакии победу над Латвией. У соперника отличился Родриго Аболс.

Завтра, 14 мая, в Группе «B» ожидаются следующие матчи:

Словения — Канада (12:20 мск);

Норвегия — Швейцария (16:20 мск);

Чехия — Казахстан (20:20 мск).

Турнирная таблица чемпионата мира по итогам двух игровых дней