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Казахстан отыгрался с 0:2 в матче с Норвегией, а затем победил по буллитам на ЧМ-2023

Казахстан отыгрался с 0:2 в матче с Норвегией, а затем победил по буллитам на ЧМ-2023
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Cегодня, 13 мая, на «Арене-Рига» прошёл матч Группы B чемпионата мира по хоккею. Встретились сборные Норвегии и Казахстана. Основное время и овертайм не выявили победителя — 3:3, а по буллитам точнее оказались хоккеисты Казахстана, забросившие две шайбы в шести попытках.

Норвегия уверенно начала встречу, оформив две шайбы к 10-й минуте матча: отличились Микаэль Хага (Маттиас Нёрстебё, Матиас Треттенес) и Оле Юлиан Хольм (Треттенес, Андреас Мартинсен). Казахстан в первом периоде ответил шайбой Максима Мухаметова (Батырлан Муратов, Адиль Бекетаев).

Во второй двадцатиминутке команды обменялись забитыми шайбами: преимущество датчан увеличил Микаэль Хага (Филип Гранат, Нёрстебё), но у сборной Казахстана отрыв сократил Валерий Орехов (Кирилл Савицкий, Муратов). В третьем периоде Никита Михайлис (Евгений Рымарев, Роман Старченко) точным броском позволил Казахстану перевести игру в овертайм.

Завтра, 14 мая, Норвегия сыграет со Швейцарией (16:20 мск), Казахстан встретится с Чехией (20:20 мск).

ЧМ-2023. Группа B
13 мая 2023, суббота. 16:20 МСК
Норвегия
Окончен
3 : 4
Б
Казахстан
1:0 Хага (Нёрстебё, Треттенес) – 07:48 (pp)   2:0 Хольм (Треттенес, Мартинсен) – 09:06   2:1 Мухаметов (Муратов, Бекетаев) – 15:29   3:1 Хага (Гранат, Нёрстебё) – 21:44 (pp)   3:2 Орехов (Савицкий, Муратов) – 35:11 (pp)   3:3 Михайлис (Рымарев, Старченко) – 51:27 (pp)   3:4 Старченко – 65:00
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