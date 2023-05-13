Казахстан отыгрался с 0:2 в матче с Норвегией, а затем победил по буллитам на ЧМ-2023

Cегодня, 13 мая, на «Арене-Рига» прошёл матч Группы B чемпионата мира по хоккею. Встретились сборные Норвегии и Казахстана. Основное время и овертайм не выявили победителя — 3:3, а по буллитам точнее оказались хоккеисты Казахстана, забросившие две шайбы в шести попытках.

Норвегия уверенно начала встречу, оформив две шайбы к 10-й минуте матча: отличились Микаэль Хага (Маттиас Нёрстебё, Матиас Треттенес) и Оле Юлиан Хольм (Треттенес, Андреас Мартинсен). Казахстан в первом периоде ответил шайбой Максима Мухаметова (Батырлан Муратов, Адиль Бекетаев).

Во второй двадцатиминутке команды обменялись забитыми шайбами: преимущество датчан увеличил Микаэль Хага (Филип Гранат, Нёрстебё), но у сборной Казахстана отрыв сократил Валерий Орехов (Кирилл Савицкий, Муратов). В третьем периоде Никита Михайлис (Евгений Рымарев, Роман Старченко) точным броском позволил Казахстану перевести игру в овертайм.

Завтра, 14 мая, Норвегия сыграет со Швейцарией (16:20 мск), Казахстан встретится с Чехией (20:20 мск).